Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırladı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarısını geride kapattığı mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fenerbahçe'nin Pendikspor galibiyetine dair değerlendirmede bulundu.

İşte Prosinecki'nin o değerlendirmesi;

'LİDER MERT HAKAN'

"Fenerbahçe hafta içinde çok önemli bir Avrupa maçı oynadı. Zorlu, yorucu hatta yıpratıcı bir deplasman dönüşünde sıkıntılı bir maç oynamalarını normal olarak değerlendirebiliriz. Kadro ne kadar geniş olursa olsun zorunlu rotasyonlar her zaman oyun gücünde bazı etkilere neden olabilir. Pendik maçında yaşanan da buydu aslında. Buna karşılık rakibin ligdeki konumu, puan ihtiyacı ve sürpriz bir golle öne geçmeleri de maçtaki gerilimi ve gidişatı doğrudan etkiledi. Özellikle ilk yarıda topun oyunda kalma süresi bunun ispatı. Bu tür gergin ve krize dönüşen maçlar taktiksel güç kadar liderlerin öne çıkmasını ister. Fenerbahçe adına bunu üstlenen oyuncu Mert Hakan'dı. Attığı gole kadarki gayreti ve takımı ateşleyen karakteri mükemmel bir golle bütünleşti. Beraberlik sonrası kulübeden gelen ofansif hamleler ve taze güç momentumu ev sahibi tarafına çevirmişti.

'MENTAL KIRILIM!'

Pendikspor'un buna karşılık verecek mental gücü tükendi ve penaltıyla beraber iyice dağıldılar. Futbol konuşmanın genel anlamda zor olduğu maç sonunda Fenerbahçe istediğini aldı. Şampiyonluk yarışında haftalar azaldıkça tansiyon yükselir ve oyundan çok sonuç değerli hale gelir. Böyle bir akşam geride kaldı. Heyecan verici bir yarış var Türkiye'de ve bu lig sonuna kadar devam edecek gibi duruyor."