İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Mart 2024 Pazartesi / 2 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,003
  • EURO
    35,0712
  • ALTIN
    2241.33
  • BIST100
    9260.24
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Robert Prosinecki: Mert Hakan Yandaş takımı ateşleyen bir karakter
Spor

Robert Prosinecki: Mert Hakan Yandaş takımı ateşleyen bir karakter

Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, dün akşam oynanan Fenerbahçe-Pendikspor maçını yorumladı. Prosinecki, verdiği röportajda Mert Hakan Yandaş'ın takım için öneminden bahsetti.

Fanatik11 Mart 2024 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Robert Prosinecki: Mert Hakan Yandaş takımı ateşleyen bir karakter
ABONE OL

Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Pendikspor'u ağırladı. Sarı-Lacivertliler, ilk yarısını geride kapattığı mücadeleden 4-1'lik sonuçla galip ayrılmayı başardı.

Karadağ Milli Takımı Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fenerbahçe'nin Pendikspor galibiyetine dair değerlendirmede bulundu.

İşte Prosinecki'nin o değerlendirmesi;

'LİDER MERT HAKAN'

"Fenerbahçe hafta içinde çok önemli bir Avrupa maçı oynadı. Zorlu, yorucu hatta yıpratıcı bir deplasman dönüşünde sıkıntılı bir maç oynamalarını normal olarak değerlendirebiliriz. Kadro ne kadar geniş olursa olsun zorunlu rotasyonlar her zaman oyun gücünde bazı etkilere neden olabilir. Pendik maçında yaşanan da buydu aslında. Buna karşılık rakibin ligdeki konumu, puan ihtiyacı ve sürpriz bir golle öne geçmeleri de maçtaki gerilimi ve gidişatı doğrudan etkiledi. Özellikle ilk yarıda topun oyunda kalma süresi bunun ispatı. Bu tür gergin ve krize dönüşen maçlar taktiksel güç kadar liderlerin öne çıkmasını ister. Fenerbahçe adına bunu üstlenen oyuncu Mert Hakan'dı. Attığı gole kadarki gayreti ve takımı ateşleyen karakteri mükemmel bir golle bütünleşti. Beraberlik sonrası kulübeden gelen ofansif hamleler ve taze güç momentumu ev sahibi tarafına çevirmişti.

'MENTAL KIRILIM!'

Pendikspor'un buna karşılık verecek mental gücü tükendi ve penaltıyla beraber iyice dağıldılar. Futbol konuşmanın genel anlamda zor olduğu maç sonunda Fenerbahçe istediğini aldı. Şampiyonluk yarışında haftalar azaldıkça tansiyon yükselir ve oyundan çok sonuç değerli hale gelir. Böyle bir akşam geride kaldı. Heyecan verici bir yarış var Türkiye'de ve bu lig sonuna kadar devam edecek gibi duruyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.