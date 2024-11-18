UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Türkiye'yi konuk edecek Karadağ Milli Takımı'nda teknik direktör Robert Prosinecki karşılaşma öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

"İKİ BEKİMİZ TÜRKİYE MAÇINDA YOK"

Takımdaki eksik oyuncuları olduğunu belirten Prosinecki "İki bekimiz kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Jovovic de hastalığı nedeniyle büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Bugünkü son antrenmanın ardından şekillendireceğiz takımı." diye konuştu.

"PUANIMIZ YOK AMA KAZANMAK İÇİN ÇIKACAĞIZ"

Grupta henüz puanları olmadığı hatırlatılarak bu durumun takımın motivasyonu üzerindeki etkisi sorulan tecrübeli teknik adam, "Motivasyonumuz hiç eksik olmayacak. Çıkacağız ve son maçımızı kazanmak isteyeceğiz. Motivasyonumuz düşük değil. Puanımız yok ama kazanmak için çıkacağız." yanıtını verdi

"TÜRKİYE LİGİ'NDE HERKES HERKESİ YENEBİLİR"

Geçmişte Süper Lig'de Kayserispor ve Denizlispor'u çalıştıran Robert Prosinecki, Süper Lig'in güçlü bir lig olduğunu savunarak "Türkiye'nin en büyük Avrupa takımlarında futbolcuları var. Türkiye Ligi de çok güçlü bir ligdir. Ben o ligi biliyorum, çalıştım orada. O ligde herkes herkesi yenebilir." dedi.

"HİÇBİR MAÇTA TAM KADRO DEĞİLDİK"

Uluslar Ligi öncesi oynadıkları iki hazırlık maçını kazanmalarının kendilerini yanılgıya sürükleyip sürüklemediği sorulan Prosinecki, turnuva boyunca sakatlıklarla boğuştuklarını aktararak, "Hiçbir zaman hiçbir maçı tam takım oynamadık. Ama yarınki maça bayağı bir motivasyonlu çıkıyoruz" diye konuştu.

"HAKAN ÇALHANOĞLU TAKIMIN MOTORU"

Hırvat teknik adam, Türkiye Milli Takımı'ndaki futbolcuların kaliteli isimler olduğunu belirterek özellikle Hakan Çalhanoğlu'nda övgüyle bahsetti ve "Türkiye Milli Takımı'nda çok kaliteli oyuncular var. Dünyanın en iyi takımlarında oynuyorlar. İtalya'da uzun senelerdir forma giyen Hakan Çalhanoğlu bence takımın motoru. Hepsinde bir kalite var ve hepsi yüksek seviyede futbolcular." ifadelerini kullandı.