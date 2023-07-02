Roberto Carlos, Arda Güler transferinde devreye giriyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giyen Arda Güler için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

Barcelona, Arda Güler'i ikna edebilmek için bu hafta Deco'yu İstanbul'a göndermişti. Fenerbahçe ile Katalan devi arasındaki görüşmeler olumlu ilerlerken Arda Güler yarışına Real Madrid de dahil oldu.

ROBERTO CARLOS DEVREYE GİRECEK

Fenerbahçe'nin genç yeteneği Arda Güler'in 2025 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi devam etse de 17,5 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi Avrupa kulüplerini harekete geçirdi.

Real Madrid, Barcelona'nın yaşadığı mali sıkıntıdan faydalanıp bu yarışta öne geçebilir. Barcelona Başkanı Joan Laporta kulüp için bazı finansal kaynaklar bulsa da Katalan devindeki mali sıkıntı devam ediyor.

Real Madrid'in de bu transfer için oldukça istekli olduğu ve oyuncuyu bir süredir takip ettiği belirtilirken, Arda Güler'i transfer edip bir süreliğine kiralayarak A takımına adapte etmeyi planladığı belirtildi.

Madrid devinin bu transferi bir an önce bitirmek ve ezeli rakibine çalım atmak istediğinin, kısa süre içerisinde resmi temasları yapacağının altı çizildi.

BARCELONA'NIN PLANI

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Deco'nun belirli formüller üzerine hem Fenerbahçe tarafı, hem de Arda Güler ile görüşmelerini yaptığı belirtilirken, Portekizli eski futbolcunun Arda Güler'e kulübün projelerini anlatarak ikna etmeye çalıştığı iddia edildi.

Haberde Barcelona'nın Arda Güler hakkındaki planının ise bonservisinin alınmasının ardından bir yıllığına Fenerbahçe'de kiralık olarak oynamaya devam etmesinin üzerinde kurgulandığı iddia edildi.

Arda Güler'in de bu teklife sıcak baktığı belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Arda Güler'in transferi için ödenecek bonservis bedelinin oyuncunun sözleşmesinde yer alan 17.5 milyon Euro olduğunun altı çizilirken, sonraki satıştan %20 payın da Fenerbahçe'nin kasasına gireceği açıklandı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe forması ile 51 karşılaşmaya çıkan Arda Güler, 9 gol ve 12 asistlik performans gösterdi.