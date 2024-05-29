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  • Roberto Carlos Türkçe konuştu! Arda Güler şaşkınlığını gizleyemedi
Spor

Roberto Carlos Türkçe konuştu! Arda Güler şaşkınlığını gizleyemedi

Şampiyonlar Ligi finaline çıkmaya hazırlanan Arda Güler kulüp televizyonunda Roberto Carlos ile bir programa katıldı. 19 yaşındaki genç futbolcu, Fenerbahçeli eski oyuncunun röportaj sonundaki Türkçe sözlerine şaştı kaldı. İşte detaylar...

29 Mayıs 2024 Çarşamba 12:22 - Güncelleme:
Roberto Carlos Türkçe konuştu! Arda Güler şaşkınlığını gizleyemedi
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Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi finali için geri sayımda olan Arda Güler, kulüp televizyonunda Fenerbahçe ve Real Madrid'in eski futbolcusu Roberto Carlos ile bir programa katıldı.

ARDA'NIN SÖZLERİ

Sezonun ilk döneminin kendisi için zor geçtiğini söyleyen Arda, "Real Madrid dünyanın en büyük kulübü. Umarım sezonu iyi bir sonla bitiririm. Sezonun başlangıcı benim için çok zordu. Umarım mümkün olan en iyi şekilde biter." diye konuştu.

TARAFTARLARA MESAJ

Röportajın sonunda Real Madrid taraftarlarına İspanyolca mesaj yollaması istenen Arda, "Madrid taraftarları, sevginiz ve desteğiniz için teşekkürler." dedi.

"ÇOK TEŞEKKÜRLER KARDEŞİM"

Arda Güler'in yanında oturan Roberto Carlos, milli futbolcunun İspanyolcasına överken Arda stüdyodan ayrılırken "Çok teşekkürler kardeşim" demesi Arda şaşkınlıkla arkasını dönüp Carlos'a baktı.

"ARDA GÜLER'İ ŞAŞIRTTI"

Bu anlar İspanyol basınında ilgi gördü. 'Roberto Carlos'un Türkçe konuşması, Arda Güler'i şaşırttı' ifadeleri kullanıldı.

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