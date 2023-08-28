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Spor

Roberto Carlos: Umarım şampiyonluk hasreti sona erecek

Dünyaca ünlü sol bek ve Fenerbahçe efsanesi Roberto Carlos, sosyal medyada Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili söylediği iddia edilen sözler hakkında açıklamalarda bulundu ve bunları yalanladı.

Fanatik28 Ağustos 2023 Pazartesi 10:15 - Güncelleme:
Roberto Carlos: Umarım şampiyonluk hasreti sona erecek
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2007-2010 yılları arasında Sarı lacivertli formayı giyen ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından biri olan Roberto Carlos, sosyal medyada, Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili kendi ağzından çıkmış gibi gösterilen yorumun yalan olduğunu söyledi.

'Ben Fenerbahçeliyim'

FANATİK'e konuşan Carlos, 'Hiçbir yere böyle bir açıklama yapmadım. Ayrıca ben Fenerbahçeliyim ve her zaman onların başarılı olmasını isterim. Lütfen bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Umarım ligdeki şampiyonluk özlemi de bu sezon sona erecek' ifadelerini kullandı.

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