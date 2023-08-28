Roberto Carlos: Umarım şampiyonluk hasreti sona erecek

2007-2010 yılları arasında Sarı lacivertli formayı giyen ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncularından biri olan Roberto Carlos, sosyal medyada, Fenerbahçe-Galatasaray rekabeti ile ilgili kendi ağzından çıkmış gibi gösterilen yorumun yalan olduğunu söyledi.

'Ben Fenerbahçeliyim'

FANATİK'e konuşan Carlos, 'Hiçbir yere böyle bir açıklama yapmadım. Ayrıca ben Fenerbahçeliyim ve her zaman onların başarılı olmasını isterim. Lütfen bu tip haberlere kimse itibar etmesin. Umarım ligdeki şampiyonluk özlemi de bu sezon sona erecek' ifadelerini kullandı.