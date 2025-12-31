İSTANBUL 5°C / -2°C
  Roberto Carlos'tan korkutan haber! Acil ameliyata alındı
Spor

Roberto Carlos'tan korkutan haber! Acil ameliyata alındı

Brezilyalı futbol efsanesi Roberto Carlos, tatil esnasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Brezilyalı eski yıldız yapılan taramaların ardından ameliyata alındı. Sağlık durumu iyi olan Roberto Carlos'un kontrol amacıyla gözetim altında olduğu öğrenildi.

HABER MERKEZİ31 Aralık 2025 Çarşamba 15:39 - Güncelleme:
Brezilyalı futbol ikonu ve Real Madrid efsanesi Carlos, ülkesinde geçirdiği tatil sırasında sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 52 yaşındaki eski yıldızın durumunun iyi olduğu bildirildi.

ABD'de düzenlenen Dünya Kupası kura çekimine katıldığı yoğun bir programın ardından Brezilya'ya tatile giden Carlos'un, eşi ve çocuklarından biriyle birlikteyken rahatsızlandığı öğrenildi. İspanyol basınından AS'nin aktardığı bilgilere göre, Carlos ilk olarak bacağında oluşan küçük bir kan pıhtısı şüphesiyle hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrollerin ardından uygulanan tüm vücut MR'ında kalbiyle ilgili bir sorun tespit edildi. Bunun üzerine Carlos'un acil olarak ameliyata alındığı ve bir tüp takıldığı belirtildi. Yaklaşık 40 dakika sürmesi planlanan operasyonun, yaşanan bir komplikasyon nedeniyle neredeyse üç saate uzadığı ifade edildi.

Ameliyatın başarılı geçtiği ve Carlos'un sağlık durumunun iyi olduğu kaydedilirken, tedbir amaçlı olarak 48 saat boyunca hastanede gözetim altında tutulacağı bildirildi.

2002 Dünya Kupası şampiyonu olan efsane futbolcu, çevresi aracılığıyla AS'a yaptığı açıklamada, "Şu anda iyiyim." ifadelerini kullandı.

