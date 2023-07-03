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Spor

Roberto Firmino, adım adım Al Ahli'ye

Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Ahli'a transfer olmaya hazırlanıyor.

3 Temmuz 2023 Pazartesi 21:36 - Güncelleme:
Roberto Firmino, adım adım Al Ahli'ye
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Liverpool'dan ayrılan Roberto Firmino, Al Ahli'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

Liverpool macerasını sezonun sona ermesiyle birlikte noktalayan Roberto Firmino, Suudi Arabistan modasına uyuyor.

Brezilyalı oyuncu, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli ile 2026 yılına kadar anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine Firmino'nun, Al Ahli için sağlık kontrollerinin ilk bölümünü tamamladığı aktarıldı.

31 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerini tamamlamasının ardından resmi sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Firmino, Chelsea'den Édouard Mendy'nin ardından Al Ahli'nin bu yaz yaptığı ikinci önemli transfer olacak.

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