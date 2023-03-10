Roberto Fırmino, Barcelona'yı istiyor

Liverpool ile sözleşmesi sezon sonunda biten Roberto Firmino, geleceği için kararını verdi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre, İngiliz ekibinden ayrılık kararını daha önce alan Brezilyalı futbolcu, bu kararını kulübe ve teknik direktör Jürgen Klopp'a şahsen iletti.

ROTASI BARCELONA

Klopp, düzenlediği basın toplantısında "Firmino'nun kararı beni biraz şaşırttı ama saygı duyuyorum" derken Firmino'nun yeni rotası da belli oldu.

Golcü futbolcunun, kariyerine Barcelona'da devam etmek istediği ve Katalan ekibinin forvet arayışı içerisinde olduğunu bildiğinden kendisini kulübe önerdiği öne sürüldü.

GALATASARAY'LA DA ADI GEÇİYOR

Finansal fair-play koşulları nedeniyle transfer konusunda sıkıntı yaşayan Barcelona'nın da transfer döneminin başlamasını beklediği aktarıldı. Barcelona'nın, geçen yıl Andreas Christensen ve Franck Kessie transferlerindeki gibi bonservissiz isimlere sıcak baktığı belirtildi.

2015'ten bu yana Liverpool forması giyen 31 yaşındaki Roberto Firmino, İngiliz ekibinde önemli başarılar elde etti. Firmino, bu sezon ise 27 maçta 10 kez fileleri sarstı.

Brezilyalı futbolcunun adı ülkemizden Galatasaray'la da anılıyor.