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Spor

Roberto Firmino'nun yeni adresi belli oluyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un yıldız oyuncusu Roberto Firmino, sezon sonunda takımından ayrılacak. Brezilyalı oyuncu için İspanyol devi Real Madrid harekete geçti.

31 Mayıs 2023 Çarşamba 18:46 - Güncelleme:
Roberto Firmino'nun yeni adresi belli oluyor
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Liverpool ile sözleşmesi sona eren Roberto Firmino'nun yeni durağı Real Madrid olabilir.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Real Madrid'in forvet hattına yeni bir takviye yapmayı planladığı aktarıldı.

İspanyol devinin, bu doğrultuda kısa listesindeki isimlerden birinin de Roberto Firmino olduğu belirtildi. Real Madrid'in, Brezilyalı yıldızın yakın çevresiyle temaslara başladığı öne sürüldü.

Roberto Firmino'nun da kariyerine Real Madrid'de devam etme fikrine oldukça sıcak baktığı kaydedildi.

Roberto Firmino'nun adı Türkiye'den de Galatasaray ile anılmıştı.

Geride kalan sezonda Liverpool'da 35 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

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