Roberto Gagliardi'den Göztepe'ye 2 yabancı transfer

Göztepe Yönetimi'nin kulüp hisselerinin yüzde 70'ini devretme konusunda anlaştığı Sports Republic'in baş scoutu ve iş geliştirme başkanı olan Roberto Gagliardi, sarı kırmızılı kulüp için transfer çalışmalarına başladı.

Gagliardi, İngiltere Championship (2. Lig) ekiplerinden Sunderland'in 24 yaşındaki Kosovalı stoperi Arbenit Xhemajli ve İtalya Serie D (4. Lig) takımı Citta Di Varese'nin 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahası Obinna Mamah ile anlaşma sağladı.

İki futbolcunun da hafta sonuna kadar İzmir'e gelip sağlık kontrollerinden geçeceği ve sözleşme imzalayacağı ifade edildi.