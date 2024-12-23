İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2024 Pazartesi / 22 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,22
  • EURO
    36,7704
  • ALTIN
    2957.25
  • BIST100
    9626.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Roberto Mancini: Artık Arabistan'a gitmem
Spor

Roberto Mancini: Artık Arabistan'a gitmem

Teknik direktör Roberto Mancini, Suudi Arabistan tercihi ve İtalya Milli Takımı'ndan ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

23 Aralık 2024 Pazartesi 18:40 - Güncelleme:
Roberto Mancini: Artık Arabistan'a gitmem
ABONE OL

Teknik direktör Roberto Mancini, Suudi Arabistan tercihi ve İtalya Milli Takımı'ndan ayrılmasıyla ilgili dikkat çeken bir itiraf yaptı.

"ASLA ARABİSTAN'A GİTMEZDİM"

Roberto Mancini yaptığı açıklamada, "İtalya Milli Takımı'nın başındayken ayrılıp Suudi Arabistan'a gittim. Bir daha seçim yapmak zorunda kalırsam asla böyle bir karar almam. Kendi milli takımınıza teknik direktörlük yapmak en iyi iştir." dedi.

"BENİ TANIYIN SONRA KONUŞUN"

"Formadan çok paraya önem verdiğiniz söyleniyor" sorusu üzerine deneyimli teknik adam, "Geçmişim ve başarılarım benim adıma konuşuyor zaten. Bilmeyenler önce beni tanısın, sonra konuşsun." diye konuştu.

"TEKLİFLER GELECEK"

Geleceğiyle ilgili de konuşan Mancini, "Henüz hiçbir kulüp benimle iletişime geçmedi ama zamanla teklifler gelecek." ifadelerini kullandı.

2023 yılının ağustos ayında İtalya Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevini bırakan Mancini, Suudi Arabistan milli takımının başına geçti. İtalyan teknik adam, 2024 yılının ekim ayında Arabistan'dan ayrıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.