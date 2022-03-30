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Spor

Roberto Mancini: Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?

Hazırlık maçında A Milli Takım'ı 3-2 mağlup eden İtalya'da teknik direktör Roberto Mancini, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

30 Mart 2022 Çarşamba 00:48 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 00:48
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İtalya'nın, A Milli Takım'ı 3-2 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Roberto Mancini açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam karşılaşmayı ve atmosferi değerlendirirken, "Gerçekten keyifli bir maç oldu. Misafirperverliğini için teşekkür ediyor. Coşkulu Türk seyirciler önünde oynamak bizim için mutluluktu." diye konuştu.

Türkiye'de bir yıl kaldığı ve yeniden Türkiye'de çalışıp çalışmayacağı sorulan başarılı Mancini, "Türkiye'yi seven bir insanım. Türkleri çok seviyorum. Türk arkadaşlarım var. Gelecek ne getirir bilmiyorum. Galatasaray'da çok güzel anılarım var. Bir gün yeniden Türkiye neden olmasın?" sözlerini kullandı.

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