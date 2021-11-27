İSTANBUL 18°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2021 Cumartesi / 22 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,4902
  • EURO
    14,1202
  • ALTIN
    713.051
  • BIST100
    1776.41
Spor

Roberto Mancini kuradan memnun değil

İtalya Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu kuralarının kendileri için çok iyi olmadığını bununla beraber kendilerine güvendiklerini belirtti.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 09:17 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 09:17
ABONE OL

İtalya Futbol Federasyonunun (FIGC) sitesinde kuralara ilişkin görüşleri yer alan Mancini, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi." ifadesini kullandı.

Mancini, Dünya Kupası'na gitmek için play-off turunda Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya gibi takımları geride bırakmaları gerektiğini, bunların zor maçlar olduğunu ifade etti.

Deneyimli teknik adam, Kuzey Makedonya'nın iyi bir eleme turu geçirdiğini belirterek, "Onlara karşı iyi bir maç çıkarmak gerekiyor sonrasında finali nerede oynayacağımıza bakacağız." yorumunu yaptı.

Mancini, "Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması." değerlendirmesinde bulundu.

İtalya, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turunda C ayağında yarı finalinde Kuzey Makedonya ile eşleşti. "Gök mavililer", Kuzey Makedonya'yı elemesi halinde Katar'daki Dünya Kupası'na katılabilmek için Portekiz-Türkiye maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.