Spor

Roberto Mancini ülkesine dönüyor

Katar ekibi Al-Sadd'dan ayrılmaya hazırlanan İtalyan teknik direktör Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı'nın başına geçebilir.

HABER MERKEZİ23 Mayıs 2026 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
Teknik direktörlük kariyerine Al-Sadd'da devam eden ve bu sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Roberto Mancini, Katar ekibinden ayrılmaya yakın.

Sergen Yalçın'la yollarını ayırdıktan sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelen deneyimli teknik direktör, ülkesine geri dönebilir.

Corriere della Sport'un genel yayın yönetmeni Ivan Zazzaroni, Radio Kiss Kiss'e verdiği demeçte Serie A ve İtalya Milli Takımı'nın teknik direktör gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

MANCINI'NIN YENİ TAKIMINI DUYURDULAR

Napoli ve İtalya Milli Takımı için konuşan Zazzaroni, "Massimiliano Allegri, Napoli'ye mükemmel olurdu. Roberto Mancini'nin ise milli takıma gidişi yüzde 99.9 kesin. Conte'den sonra Napoli'nin durumu korkutucu. Kazanan profilde bir teknik direktöre ihtiyaçları var. Sarri ise Atalanta'ya gidiyor." dedi.

KARİYERİ

Kariyerinde bir dönem Galatasaray'da da görev yapan Mancini, İtalya Milli Takımı'nda 2018/23 yılları arasında görev yapmıştı. Mancini daha önce Suudi Arabistan Milli Takımı, Zenit, Inter, Manchester City, Lazio ve Fiorentina'da da çalışmıştı.

