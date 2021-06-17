Roberto Mancini: Yorgunluklar yüzünden sistemi değiştirdik

17 Haziran 2021 Perşembe 00:42 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 00:42

Takımda yorgunluklar nedeniyle sistem değiştirdiklerini belirten Mancini, "İsviçre güçlü ve zor maç olacağını biliyorduk. İlk dakikalarda zorlandık, sonra tempo kazandık. Yorgunluklar yüzünden sistemi değiştirdik. Çocuklar çok iyi iş çıkardı." diye konuştu.

Mancini karşılaşmada sakatlanan kaptan Chiellini'nin durumuyla ilgili ise "kontrollerden sonra göreceğiz, umarım ciddi bir şeyi yoktur" derken sözlerini "Galibiyetimizi hastalık nedeniyle acı çeken tüm İtalyanlara adıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.