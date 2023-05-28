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Spor

Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo'ya güzel haber!

Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo, Roberto Mancini tarafından İtalya Milli Takım kadrosuna davet edilecek.

28 Mayıs 2023 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Roberto Mancini'den Nicolo Zaniolo'ya güzel haber!
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İtalya Milli Takımı, 15 Haziran'da Uluslar Ligi yarı finalinde İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İtalya Milli Takımı'ndaki beşinci yılını kutlayan Teknik Direktör Robert Mancini kısa süre içerisinde kadroyu açıklayacak. İtalya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Corriere dello Sport'a göre, başarılı çalıştırıcı Galatasaray'ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo'yu da kadroya davet edecek.

Mancini, 23 yaşındaki yıldızı daha önce oynanan Malta ve İngiltere maçlarına da davet etmeyi düşünmüş, ancak deprem nedeniyle Türkiye'de liglere ara verildiği için çok fazla maç eksiği olması sebebiyle Zaniolo, İtalya Milli Takım kadrosuna alınmamıştı.

Yıldız oyuncu daha önce 11 kez İtalya A Milli Takımı'nın formasını giymiş ve iki kez de gol sevinci yaşamıştı.

Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktığı 10 maçta üç kez gol sevinci yaşadı.

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