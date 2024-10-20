Roberto Mancini'nin Suudi Arabistan macerası kısa sürebilir

Teknik Direktör Roberto Mancini'nin, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görevine son verileceği iddia edildi.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde alınan olumsuz sonuçların ardından Mancini'nin Suudi Arabistan'daki saatleri sayılı.

Teknik direktör Mancini ile takım arasındaki ilişkinin tamamen çökmüş durumda olduğu belirtildi. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun İtalyan teknik adamı görevinden almaya karar verdiği ileri sürüldü.

18 MAÇTA 7 GALİBİYET

Ağustos 2023'te göreve başlayan Roberto Mancini'nin Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Suudi Arabistan'ın başında 18 maça çıkan 59 yaşındaki teknik adam 7 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti.

ADAYLAR RAMON DIAZ VE HERVE RENARD

Haberde, Mancini'nin yerine geçmesi muhtemel adaylar da şimdiden belli oldu. Suudi Arabistan'da daha önce Al Nassr, Al Hilal ve Al Ittihad takımlarını çalıştıran ve şu anda Brezilya ekibi Corinthians'ın başında bulunan Arjantinli teknik adam Ramon Diaz ilk alternatif olarak öne sürüldü.

İddialara göre diğer aday ise Suudi Arabistan Milli Takımı'nda 2019-2023 yılları arasında da görev yapan Fransız teknik direktör Herve Renard.