Roberto Martinez: Diogo Jota'yı onurlandırmamız gerekiyor

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya ile 0-0 berabere kaldıkları maçta 90 dakika sahada kalan Cristiano Ronaldo'ya destek verdi.

Grupta ikinci sırayı alarak son 32 turuna yükselen Portekiz'de, 41 yaşındaki Ronaldo'nun turnuvada şu ana kadar tüm maçlarda 90 dakika sahada kalması eleştirilere neden oldu. Arjantin'de Lionel Messi'nin son grup maçına yedek başlaması, Norveç'te ise Erling Haaland'ın dinlendirilmesinin ardından Ronaldo'nun süreleri gündeme geldi.

Martinez, oyuncuların sürelerini başka takımlardaki futbolcularla kıyaslayarak belirlemediklerini vurgulayarak, "Bunu yapmak oldukça çocukça ve profesyonellikten uzak olurdu. Maç sırasında oyunculardan gelen tüm verileri canlı olarak takip ediyoruz. Sahadaki farklı bölgelerin farklı ihtiyaçları var ve bunu en ince ayrıntısına kadar izliyoruz." dedi.

Ronaldo'nun fiziksel ya da mental açıdan herhangi bir sorun yaşamadığını belirten Martinez, "Cristiano doğru zamanda doğru yerde olmaya alışık bir oyuncu. Bu daha çok mental olarak güçlü kalmak ve pozisyon disiplinini korumakla ilgili. Bugünkü maçta 90 dakika oynamasıyla ilgili fiziksel ya da mental bir sorun yoktu. Belki bir sonraki maçta değişiklik yapmamız gerekebilir ama bu her oyuncu için geçerli." ifadelerini kullandı.

Portekiz, son 32 turunda perşembe günü Hırvatistan ile karşılaşacak. Bu mücadele, hayatını kaybeden Portekizli futbolcu Diogo Jota'nın ölüm yıl dönümünden bir gün önce oynanacak olması nedeniyle de özel bir anlam taşıyor.

Kolombiya maçı öncesinde Portekiz milli marşının ardından stadyum ekranlarına Jota'nın görüntüsü yansıtılırken, Martinez de yıldız futbolcunun anısının takım için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Martinez, "Diogo Jota'yı onurlandırmamız gerekiyor. Bu takımda başladığımız her şey onunla başladı. Nations League'i onunla kazandık. Dünya Kupası'nı onun için kazanmak istiyoruz. Bu maç, Diogo Jota'nın maçı olacak." diye konuştu.