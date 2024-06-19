Roberto Martinez: Önemli olan gösterdiğimiz dirençti

Portekiz Teknik Direktörü Roberto Martinez, EURO 2024 F Grubu'nda Çekya'yı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Maçı kazanmayı hak ettiklerini ve ilk kez bir maçı çevirebildikleri için mutlu olduklarını söyleyen Martinez, şu sözleri sarf etti;

"Futbolda bir takım mücadele ederse onlar için her şey yolunda gider... Çek Cumhuriyeti oyunu kontrol etmekte çok zorlandı. Bunu istemediler ama bizim oyunumuz onları geride savunma yapmaya itti. Bugün mesele teknik ve taktik değil. Bugün önemli olan gösterdiğimiz dirençti. İlk defa bir sonucu geri çevirdik. Bugün inandık, inanılmaz bir karakter gösterdik. Takım, yetenek göstermek ve maç kazanmak için gerekli olan değerleri gösterdi. Yaptığımız antrenmanlar anlamlıydı. Bugün 26 oyuncunun tamamının on birde yer almak için seçeneğim olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni hazırlıklarımızın çok iyi olmasıydı."

"Oyuncularım sahada olmayı hak ediyor. Bugün bir takım zaferiydi, bir grubun zaferiydi. Bizim 13 korner kullandığımız, Çek Cumhuriyeti'nin ise hiç korner kullanmadığı bir maçtı. Eğer erken gol atarsanız 3 ya da 4 gol atabilirsiniz. Karakteri ve direnci gerçekten çok beğendim. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarlarımız maçı kaybetmeyi hak etmedi."