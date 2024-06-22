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Spor

Roberto Martinez: Türkiye'den gol yememek iyi bir şey

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye'yi 3-0 yendikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

22 Haziran 2024 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Roberto Martinez: Türkiye'den gol yememek iyi bir şey
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Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Türkiye karşılaşmasının ardından konuştu.

Roberto Martinez, "Böyle maçlarda ilk gol çok önemlidir. İlk golü attıktan sonda daha sakin ve daha güvenli devam ediyorsunuz. Kontrollü oynuyorsunuz. Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmalısınız. Gol yemedik ve bu iyi bir şey." dedi.

Martinez, son golde pas atan Cristiano Ronaldo için, "Cristiano Ronaldo son golde vurmadı, pas attı. Bu harika bir şey. Portekiz futbolu adına bu güzel bir şey." sözlerini sarf etti.

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