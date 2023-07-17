Roberto Pereyra transferi bitti! Havalimanı dolup taşacak

Udinese ile sözleşmesi biten ve serbest durumda olan Arjantinli orta saha oyuncusu Roberto Pereyra ile görüşmelerde son aşamaya gelindi. Beşiktaş'ın teklifini kabul eden 32 yaşındaki oyuncu Roberto Pereyra, siyah beyazlılar ile 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlanıyor.

ROBERTO PEREYRA BEKLENİYOR

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Arjantinli oyuncu Roberto Pereyra'yı çok yakın zamanda Türkiye'ye getirmeyi planlıyor.

AİLESİ İLE SON KARARINI VERECEK

Brezilya, Suudi Arabistan ve İspanya'dan da talipleri olan Roberto Pereyra'nıın ailesine danışıp son kararını Beşiktaş Kulübü'ne ileteceği bildirildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME



Beşiktaş, yıldız oyuncu Roberto Pereyra için 3 yıllık sözleşme önerdi. Başarılı oyuncu Roberto Pereyra, siyah-beyazlı kulüpten yıllık 2 milyon euro kazanacak.

ROBERTO PEREYRA'NIN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI



Geçtiğimiz sezon Udinese ile ligde 34 maça çıkan 32 yaşındaki yıldız futbolcu Roberto Pereyra, futbolcu 5 gol, 8 asistlik istatistik yakaladı.