Fenerbahçe'den Granada'ya transfer olan Roberto Soldado, yeni takımına fırtına gibi bir başlangıç yaptı.

Tecrübeli forvet, La Liga'nın ilk haftasında Villarreal ile deplasmanda oynanan karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yaptı. Mücadele 4-4 sona erdi.

Başarılı oyuncu, Real Madrid, Valencia, Getafe, Osasuna ve Villarreal'in ardından Granada formasıyla da ağları sarsarak La Liga'da 6 farklı takımda gol atan ilk oyuncu oldu.

SOLDADO: ''FENERBAHÇE'DE TAKIM OLAMADIK''

Soldado, Granada'ya transfer olduktan sonra verdiği bir röportajda "Türkiye beni çok şaşırttı ve İstanbul gibi hiçbir şehir beni büyülemedi. Sportif anlamda ise her şey kaotikti ve bir takım olarak birlikte olamadık, bunu başaramadık. Bir takım olarak birliktelik yaşamak önemli, Granada'ya geldikten sonra 2 haftada çok çalışan bir takıma geldiğimiz fark ettim. Hedefe ulaşmanın en iyi yolu bir takım olmayı başarmaktır" sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)