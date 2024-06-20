Robertson: Şansımızı son maça taşıdık

EURO 2024'ün A Grubu 2. hafta karşılaşmasında İsviçre ile 1-1 berabere kalan İskoçya'da kaptan Andy Robertson karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Bu maçta kendilerinin performansını gösterdiklerini söyleyen Robertson, "Bu maç daha çok kendimiz gibiydik. Sürekli agresiftik, ayaklarımızın üstünde durabildik. Daha iyi bir başlangıç yapamazdık. Bulduğumuz şansı değerlendirdik ancak onlar da değerlendirdi." ifadelerini kullandı.

Son olarak bu beraberliği kabul ettiklerini söyleyen Andrew Robertson şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"Gösterdiğimiz bu performans için daha mutlu olmamız gerekiyor. Beraberliği kabul ediyoruz. Şansımızı son maça taşıdık ve bunu kesinlikle istiyorduk. Pazar günü bu performansımızı tekrardan göstermeliyiz çünkü çok önemli bir maça çıkacağız. Bu maçtan oldukça pozitif şeyler alabiliriz ama değiştirmemiz, daha iyi yapmamız gereken şeyleri de konuşacağız."