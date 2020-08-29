İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2020 Cumartesi / 10 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3345
  • EURO
    8,7048
  • ALTIN
    463.314
  • BIST100
    1100.55
Spor

Robin Koch, Leeds United'da

Premier Lig'in yeni takımı Leeds United, Freiburg'dan Robin Koch'u transfer etti. Alman oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:35 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 23:35
ABONE OL

 İngiltere Premier Lig ekibi Leeds United, Almanya'nın Freiburg takımından savunma oyuncusu Robin Koch'u kadrosuna kattı.

Leeds United Kulübü, 24 yaşındaki Alman stoper Koch ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere basınında yer alan haberlerde, Leeds United'ın transfer için bonuslarla birlikte 13 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

Kariyerine Eintracht Trier'de başlayan Koch, Kaiserslautern'de oynadıktan sonra 2017'de Freiburg'a transfer olmuştu. Alman milli futbolcu Koch, Freiburg formasıyla 3 sezonda 87 maça çıkmış ve 5 gol atmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.