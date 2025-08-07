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Spor

Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında ilki yaşadı

Feyenoord Teknik Direktörü Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı.

Haber Merkezi7 Ağustos 2025 Perşembe 01:46 - Güncelleme:
Robin van Persie, Fenerbahçe karşısında ilki yaşadı
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Hollanda ekibi Feyenoord'u çalıştıran teknik direktör Robin van Persie, teknik direktörlük kariyerindeki ilk Avrupa galibiyetini Fenerbahçe'ye karşı aldı.

Futbol kariyerinde Manchester United, Arsenal, Feyenoord ve Fenerbahçe takımları bulunan Van Persie, teknik direktörlük kariyerine de hızlı başladı.

2025-2026 sezonunda ilk Avrupa sınavına Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu maçında Fenerbahçe karşısına çıkan Robin van Persie'nin öğrencileri, Fenerbahçe'yi 2-1 ile geçerek teknik direktörlerine kariyerinin ilk Avrupa galibiyetini hediye etti.

Fenerbahçe ile Feyenoord arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş mücadelesi 12 Ağustos'ta Chobani Stadyumu'nda oynanacak.

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