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Spor

Robin van Persie'den Arsenal sözleri: O kapı benim için kapandı

11 yıl Arsenal forması giydikten sonra Manchester United'a imza atan Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie, Arsenal kapısının kapandığını söyledi.

17 Kasım 2024 Pazar 17:10 - Güncelleme:
Robin van Persie'den Arsenal sözleri: O kapı benim için kapandı
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Heerenveen Teknik Direktörü Robin van Persie, yaptığı açıklamada Arsenal'de çalışmayı beklemediğini söyledi.

Futbolculuk kariyerinde 11 yıl boyunca Arsenal forması giyen ve ardından Manchester United'a imza atan Hollandalı teknik adam, bu nedenle Arsenal'de görev yapmayı beklemediğini kaydetti.

"O KAPI KAPANDI"

Robin van Persie, "Arsenal'de çalışmayı beklemiyorum. Bence o kapı benim için kapandı." diye konuştu.

"TARAFTARLAR İÇİN HALA HASSAS"

Açıklamalarını sürdüren 41 yaşındaki teknik adam, "Manchester United'a transferimden dolayı benim değerlendirmem bu yönde. Futbolda neler olacağını asla bilemezsiniz ama benim değerlendirmem bu. Bu konu Arsenal taraftarları için hala hassas bir konu. Benim için değil ama onlar için hala öyle." dedi.

Şu anda çalıştığı Heerenveen'de olmaktan mutlu olduğunu da söyleyen Robin van Persie, "Burada olmaktan gerçekten keyif alıyorum. Heerenveen'in teknik direktörü olmaktan gurur duyuyorum. Burada kulüp içinde ve taraftarlar tarafından çok iyi karşılandım. Bunu hissetmenin önemli olduğunu düşünüyorum." sözlerini kullandı.

PERFORMANSI

Robin van Persie, Temmuz 2024'te imza attığı Heerenveen ile ilk kez A takım teknik direktörlüğü deneyimi yaşıyor. Hollanda ekibi, genç teknik adam yönetiminde ligde çıktığı 12 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi alarak 14 puan topladı. Heerenveen, bu performansıyla ligde 12. sırada yer alıyor.

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