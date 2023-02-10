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Spor

Robin Van Persie'den depremzedelere destek mesajı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hollandalı yıldız Robin Van Persie, Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle zarar gören vatandaşlara desteğini iletti.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 12:10 - Güncelleme:
Robin Van Persie'den depremzedelere destek mesajı
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Fenerbahçeli eski futbolcu Robin van Persie, Türkiye ve Suriye'deki depremlerden dolayı üzgün olduğunu belirterek, bu zor zamanlarda depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından yardımlar gelmeye devam ediyor. Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie de sosyal medya hesabından destek mesajında bulundu. Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Robin van Persie, bu zor zamanlarda depremzedelerle birlikte olduğunu söyledi.

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