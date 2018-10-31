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Robin Van Persie'den Fenerbahçe itirafı

Feyenoord forması giyen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Robin van Persie, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Robin van Persie, Fenerbahçe hakkında flaş itiraflarda bulundu.
 
Hollanda basınına konuşan Feyenoord'un 36 yaşındaki forveti, futbolu bırakma kararı hakkında ''Türkiye'deyken artık oyundan zevk almıyordum. Ama bu şekilde de bitirmek istemedim. O yüzden Feyenoord'a döndüm. Feyenoord'a dönmek çok eğlenceliydi. Tecrübelerimle buradaki arkadaşlarıma yardımcı olmak istedim.'' diye konuştu.
 
''Artık yeter"
 
Kararının kesin olduğunu belirten van Persie, ''Artık doğru zaman geldi. 36 yaşındayım. 18 yıldır profesyonel futbolcuyum. 5 yıldır futbolun içindeyim. Artık yeter.'' sözlerini kullandı. (Sporx)

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