Robin van Persie'den Maradona itirafı

02 Aralık 2020 Çarşamba 21:34 - Güncelleme: 02 Aralık 2020 Çarşamba 21:34

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Hollanda futbolu efsanesi Robin van Persie, 60 yaşında hayata veda eden Diego Armando Maradona ile yaşadığı anısını anlattı. Sporx'in aktardığı habere göre, 37 yaşındaki van Persie, Maradona ile iki kez karşılaştığını ve bu görüşmeleri hiç unutmayacağını belirtti.

"HİÇ HATA YAPMADILAR MI?"



Emekli golcü Maradona için; "Maradona belki hayattayken bazı hatalar yaptı ama kim yapmıyor ki? Bunları gündeme getiren insanlar hiç hata yapmadılar mı? Onunla ilk kez Dubai'de tatildeyken karşılaştım. 'Robbie!' diye seslendi ve ağladı. Bana sarıldı ve futbolumu çok beğendiğini söyledi." açıklamasında bulundu.

"10 NUMARASINI İMZALAYARAK VERDİ"



Van Persie açıklamasının devamında; "Tercümanı aracılığıyla bir sohbet başlattı. Bana 'Robbie, sende benim sol ayağım var. İkimizin de sol ayağı özel.' dedi. Sonra sol bacağımı tutup, öptü. Benimle biraz futbol oynarsa çok mutlu olacağımı söyledim. Birlikte oynadık. Ben hünerlerimi sergiledim, o da hünerlerini sergiledi. Bana Arjantin Milli Takımı 10 numarasını imzalayarak verdi. İki taraftan da çerçevelettiğim tek forma bu." dedi.

Maradona, iki yıl sonra 2012'de yine Dubai'de bu kez bir Manchester United antrenmanında van Persie'ye sürpriz yaptı ve seslendi: 'Hey Robbie!'. Bu van Persie'nin Arjantinli efsaneyle son karşılaşması oldu.