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Spor

Robin van Persie'den yıllar sonra gelen transfer itirafı

Geçtiğimiz yıllarda Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Hollandalı eski futbolcu Robin van Persie, geçmişiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

27 Mayıs 2022 Cuma 22:10 - Güncelleme:
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UEFA Konferans Ligi finalindeki Roma - Feyenoord karşılaşması için Arnavutluk'a giden Robin van Persie, kariyeri için bir itirafta bulundu.

Sky İtalya'ya konuşan Hollandalı eski futbolcu, kariyerinde bir dönem Juventus'a transferinin yakın olduğunu söyledi.

Robin van Persie, açıklamasında, "Kariyerimin bir noktasında, İtalya'ya transfer olmak benim için bir opsiyondu ve bu takım Juventus'tu. Onlarla ciddi görüşmeler yaptık, sonunda transferim gerçekleşmedi. Gerçekten çok yakındı transferim, ama bunlar futbolda olan şeyler." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde; Arsenal, Manchester United, Feyenoord formaları giyen Hollandalı eski futbolcu ülkemizde ise Fenerbahçe'de 2015-2018 yılları arasında oynadı.

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