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Rodallega’ya şaşırtan teklif

Trabzon, 13 golle kariyerinin en parlak dönemini geçiren yıldızı ile sözleşme yenilemek istiyor. Bordo-Mavili yönetim, yıllık 1.6 milyon euro alan Kolombiyalı forvete 800 bin euro önerecek.

  • Star Spor
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SÜPER Lig’de son 5 haftaya 52 puanla 4’üncü sırada giren Trabzonspor’da 13 golle kariyerinin en golcü dönemini geçiren Hugo Rodallega ile devam edip edilmeyeceği sezon sonunda netlik kazanacak. Bordo-Mavili yönetim, 33 yaşındaki Kolombiyalı forvetle devam etmek istiyor. Ancak Karadeniz ekibi yılda 1.6 milyon euro kazanan Rodallega’nın aldığı ücreti gelecek sene ödeme imkanı olmadığı için kendisineden indirime gitmesini bekliyor. Golcü futbolcu 1.6 milyon euronun yarısını (800 bin euro) kabul ederse kendisiyle sözleşme uzatılacak.

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