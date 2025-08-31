İSTANBUL 35°C / 22°C
Spor

Rodri: Ben Messi değilim

Manchester City forması giyen Rodri, Brighton yenilgisinin ardından konuştu. Tecrübeli orta saha, 'Ben Messi değilim! Geri dönüp takımı sürekli kazandıracak biri değilim. Bu kolektif bir iş. Daha önce kazandığımızda, tüm takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyacım vardı.' dedi.

31 Ağustos 2025 Pazar 19:43
Rodri: Ben Messi değilim
Manchester City forması giyen Rodri, Brighton yenilgisinin ardından konuştu.

Tottenham maçının ardından Brighton karşısında da sahadan mağlup ayrılan Manchester City'de iki mağlubiyeti değerlendiren Rodri, şu sözleri kullandı:

"Ben Messi değilim! Geri dönüp takımı sürekli kazandıracak biri değilim. Bu kolektif bir iş. Daha önce kazandığımızda, tüm takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyacım vardı.

Elbette henüz en iyi seviyeme dönemedim. Hepimiz kendimize bakmalıyız çünkü bu bir takım sporu. Umarım milli aradan sonra daha iyi olacağız."

