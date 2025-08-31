Rodri: Ben Messi değilim

Manchester City forması giyen Rodri, Brighton yenilgisinin ardından konuştu.

Tottenham maçının ardından Brighton karşısında da sahadan mağlup ayrılan Manchester City'de iki mağlubiyeti değerlendiren Rodri, şu sözleri kullandı:

"Ben Messi değilim! Geri dönüp takımı sürekli kazandıracak biri değilim. Bu kolektif bir iş. Daha önce kazandığımızda, tüm takım arkadaşlarımın yardımına ihtiyacım vardı.

Elbette henüz en iyi seviyeme dönemedim. Hepimiz kendimize bakmalıyız çünkü bu bir takım sporu. Umarım milli aradan sonra daha iyi olacağız."