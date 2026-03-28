Spor

Rodri, Real Madrid iddialarına sert cevap verdi

Manchester City'de ter döken Rodri, Real Madrid hakkında verdiği demeç sonrasında sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirerek İspanyol medyasına tepki gösterdi.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Rodri, Real Madrid iddialarına sert cevap verdi
Manchester City forması giyen Rodri, Real Madrid hakkında yaptığı açıklamalar sonrası röportajının çarpıtıldığını savunarak İspanyol medyasına tepki gösterdi.

Altın Top ödülünün sahibi olan Rodri, Mundo Deportivo'ya, İspanya'nın Sırbistan'ı mağlup ettiği karşılaşmanın ardından konuştu. Deneyimli futbolcu, Real Madrid'e olası transferine dair sözlerinin medyada nasıl yansıtıldığına değindi.

"SADECE İSTEDİKLERİNİ KESİYORLAR"

Sözlerinin arkasında durduğunu belirtirten İspanyol yıldız, "Madrid'den bahsettiğim röportaj mı? Artık buna alıştım. Eğer elli dakikalık bir röportajdan sadece istediklerini kesiyorlarsa, söyleyecek pek bir şeyim yok." dedi.

MEDYANIN SUNUMUNA ELEŞTİRİ

İspanyol yıldızın, röportajın Real Madrid ve olası bir transfer üzerine yoğunlaştırılarak verilmesi nedeniyle hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi. Rodri'nin, açıklamalarının seçici şekilde sunulmasından dolayı rahatsız olduğu aktarıldı.

RODRI NE DEMİŞTİ?

Rodri: "Atletico Madrid'de oynamış olmam, Real Madrid'de oynamama engel değil. Doğrudan olmasa da sonunda bu yolu izleyen başka oyuncular da var. Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz."

Soru: "İspanya'da, La Liga'da, Madrid'de tekrar oynamak ister misin?"

Rodri: "Evet, elbette."

