Rodri'den Ballon d'Or açıklaması: Haaland'ın kazanması gerekirdi

Manchester City'nin yıldız orta saha oyuncusu Rodri, Ballon d'Or'u Erling Haaland'ın alması gerektiğini savundu.

Rodri yaptığı açıklamada, "Dünya Kupası çok önemli organizasyon ama sadece 1 ay sürüyor. Normal sezon 7-8 ay devam ediyor. Manchester City'deki ilk sezonunda tüm gol rekorlarını kıran ve her kupayı kazanan adamın Ballon d'Or'u alması gerekirdi." ifadelerini kullandı.

Kendisinin 5. sırada olmasıyla ilgili ise Rodri, "Çok gurur duyuyorum. Bu muhteşem yılın bir ödülüydü. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Bu seviyeye ulaşabileceğimi biliyorum. bir orta saha oyuncusunun en iyilerle, forvetlerle rekabet etmesi zordur." dedi.

İspanyol oyuncu ayrıca, "Orta saha oyuncusunun rolü ne kadar önemli? Bu öznel bir durum. Bana oy verenlere minnettarım ama toplu ödülleri tercih ediyorum." şeklinde konuştu.