Rodri'den Manchester City'e kötü haber

Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nükseden Rodri'den bir kez daha kötü haber aldı. Teknik direktör Pep Guardiola, İspanyol orta sahanın yaşadığı bu yeni sakatlık sorununu doğruladı.

Ön çapraz bağ sakatlığını atlatıp Kulüpler Dünya Kupası'nda sahaya dönen Rodri, Pep Guardiola'nın doğruladığı üzere yeni bir sakatlık yaşadı. İspanyol orta saha oyuncusunun eylül ayına kadar tam olarak hazır olması beklenmiyor.

Rodri'nin yokluğunda Manchester City, 2024-25 sezonu boyunca zorlandı; ligi üçüncü sırada bitirdi ve kendi standartlarına göre oldukça sönük geçen bir sezonda kupa kazanamadı. Şimdi ise yeni sezona bir kez daha onsuz başlama ihtimaliyle karşı karşıyalar.

Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Rodri daha iyi durumda ama Al Hilal'e karşı oynadığı son maçta ciddi bir sakatlık yaşadı. Son günlerde daha iyi antrenman yaptı, umarım milli aradan sonra tamamen hazır olur."

"Bu maçlarda birkaç dakika oynayabilir ama önemli olan ağrısının olmaması; çünkü sakat bir Rodri'yi geri döndürmek istemiyoruz. Bunu önlemek için çok çabalıyoruz. Son iki idmanda bizimle birlikte çalıştı ve bu iyi bir gelişme."

Manchester City, yeni sezondaki ilk maçını gelecek hafta sonu Wolves'a karşı oynayacak. Rodri tedavi sürecindeyken orta sahada Tijjani Reijnders'ın görev alması bekleniyor.