İSTANBUL 32°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ağustos 2025 Pazar / 16 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7086
  • EURO
    47,4348
  • ALTIN
    4444.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rodri'den Manchester City'e kötü haber
Spor

Rodri'den Manchester City'e kötü haber

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İspanyol orta saha oyuncusu Rodri'nin yeni bir sakatlık problemi yaşadığını doğruladı.

HABER MERKEZİ10 Ağustos 2025 Pazar 09:26 - Güncelleme:
Rodri'den Manchester City'e kötü haber
ABONE OL

Manchester City, Kulüpler Dünya Kupası'nda sakatlığı nükseden Rodri'den bir kez daha kötü haber aldı. Teknik direktör Pep Guardiola, İspanyol orta sahanın yaşadığı bu yeni sakatlık sorununu doğruladı.

Ön çapraz bağ sakatlığını atlatıp Kulüpler Dünya Kupası'nda sahaya dönen Rodri, Pep Guardiola'nın doğruladığı üzere yeni bir sakatlık yaşadı. İspanyol orta saha oyuncusunun eylül ayına kadar tam olarak hazır olması beklenmiyor.

Rodri'nin yokluğunda Manchester City, 2024-25 sezonu boyunca zorlandı; ligi üçüncü sırada bitirdi ve kendi standartlarına göre oldukça sönük geçen bir sezonda kupa kazanamadı. Şimdi ise yeni sezona bir kez daha onsuz başlama ihtimaliyle karşı karşıyalar.

Guardiola basın toplantısında şunları söyledi: "Rodri daha iyi durumda ama Al Hilal'e karşı oynadığı son maçta ciddi bir sakatlık yaşadı. Son günlerde daha iyi antrenman yaptı, umarım milli aradan sonra tamamen hazır olur."

"Bu maçlarda birkaç dakika oynayabilir ama önemli olan ağrısının olmaması; çünkü sakat bir Rodri'yi geri döndürmek istemiyoruz. Bunu önlemek için çok çabalıyoruz. Son iki idmanda bizimle birlikte çalıştı ve bu iyi bir gelişme."

Manchester City, yeni sezondaki ilk maçını gelecek hafta sonu Wolves'a karşı oynayacak. Rodri tedavi sürecindeyken orta sahada Tijjani Reijnders'ın görev alması bekleniyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.