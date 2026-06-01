Rodri'den Real Madrid açıklaması: Dünya Kupası sonrasını işaret etti

Manchester City ve İspanya Milli Takımı'nın yıldız orta sahası Rodri, adının Real Madrid ile anılmasına ilişkin konuştu. Başarılı futbolcu, transfer iddialarını tamamen reddetmezken, karar için Dünya Kupası sonrasını işaret etti.

İspanya Milli Takımı'nın Las Rozas'taki kampında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Rodri, geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin futbolun doğal akışı içinde olduğunu söyledi.

Real Madrid iddiaları hakkında konuşan Rodri, "Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Şu anda tüm odağım milli takımda liderlik yapmak ve takımıma katkı vermek. Hakkımda çıkan söylentileri anlayabiliyorum ancak enerjimi buna harcamayacağım. Dünya Kupası'nın ardından ne olacağını görürüz." ifadelerini kullandı.

FİZİKSEL DURUMUNU DEĞERLENDİRDİ

Sezonu kişisel anlamda iyi geçirdiğini belirten İspanyol yıldız, "Takım olarak hedeflediğimiz her şeye ulaşamadık ama bireysel açıdan iyi bir sezonu geride bıraktım. Buraya dinlenmiş ve hazır şekilde geldim. 2024'teki maç ritmimin biraz gerisindeyim fakat bu kez üzerimdeki maç yükü de daha az." dedi.

"FAVORİ OLMAK SAHADA ANLAM KAZANIR"

Dünya Kupası için favoriler arasında gösterilmeleriyle ilgili de konuşan Rodri, bu durumu bir iltifat olarak gördüklerini ancak sahada karşılığını vermeleri gerektiğini vurguladı.

Tecrübeli orta saha, "Favori gösterilen takımlar herkesin aklında belli. Ama bu tip turnuvalarda etiketler tek başına hiçbir şey ifade etmez. Dünya Kupası uzun ve zorlu bir süreç. Nasıl hissedeceğimiz, sahaya nasıl yansıtacağımız belirleyici olacak." sözlerini kullandı.

İspanya Milli Takımı'nın turnuvaya büyük bir motivasyonla hazırlandığını söyleyen Rodri, "Hepimiz heyecanlıyız. Takıma sağlıklı şekilde katıldık ve Dünya Kupası yolculuğunu adım adım inşa etmeye başladık." şeklinde konuştu.