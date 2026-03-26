Rodri'den Real Madrid sorusuna cevap

Manchester City forması giyen ve adı son dönemde Real Madrid ile anılan Rodri, geleceği için konuştu. İspanyol futbolcu, Real Madrid'e transferine yeşil ışık yaktı.

Kariyerinde daha önce Atletico Madrid'de oynamasının Real Madrid'de forma giymesine engel olmayacağını söyleyen 29 yaşındaki futbolcu, "Atletico Madrid'de oynamış olmam, Real Madrid'de oynamama engel değil. Doğrudan olmasa da sonunda bu yolu izleyen başka oyuncular da var. Dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz." dedi.

Deneyimli orta saha oyuncusu, "İspanya'da, La Liga'da, Madrid'de tekrar oynamak ister misin?" sorusunun ardından, "Evet, elbette." yanıtını verdi.

Real Madrid'in kendisinin transferi konusunda bir hamlesinin olup olmadığı yönünde soruya cevap veren Rodri, "Bilmiyorum. Benimle konuşmazlar, menajerimle konuşurlar." dedi.

Manchester City'de bu sezon 28 maçta süre bulan Rodri, 2 kez ağları havalandırdı.