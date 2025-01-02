Rodri'den Ronaldo'nun Ballon d'or sözlerine cevap

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Rodri, Cristiano Ronaldo'nun Ballon d'or'la ilgili sözlerine şaşırdığını söyledi.

İspanyol basınından AS'a konuşan Rodri, bu sezon yeniden forma giymek istediğini dile getirirken Cristiano Ronaldo'nun sözlerine karşılık verdi.

Rodri 2024'te kazandığı Ballon d'Or'la ilgili, "Aslında bu açıklamalar sürpriz çünkü ödülün nasıl kazanıldığını ve kazananın nasıl seçildiğini herkes biliyor. Bu yıl oy veren gazeteciler benim kazanmam gerektiğini düşündüler. Muhtemelen bir noktada onun kazanması için de aynı gazeteciler oy verdi ve o sanıyorum o zaman bunu kabul ederdi." ifadelerini kullandı.

CRISTIANO RONALDO NE DEDİ?

Kariyerini Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'da sürdüren Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz yılki ödülü Real Madrid forması giyen Vinicius Jr.'ın kazanması gerektiğini söyledi.

Dubai Globe Football Ödül Töreni'nde konuşan Portekizli yıldız, "Bence Ballon d'Or'u Vinicius Jr. kazanmalıydı, bu açıktı. Bu adil değildi. Globe Soccer Awards'ı bu yüzden seviyorum, dürüstler." dedi.