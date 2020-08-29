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Spor

Rodrigo 29 milyon avroya Leeds'te

Premier Lig'in yeni takımı Leeds United, Valencia'dan Rodrigo ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

AA29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:58 - Güncelleme: 29 Ağustos 2020 Cumartesi 13:58
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leeds United, Valencia forması giyen İspanyol futbolcu Rodrigo Moreno Machado'yu kadrosuna kattı.

16 yıl aradan sonra Premier Lig'e dönen Marcelo Bielsa yönetimindeki Leeds United, 29 yaşındaki Rodrigo ile dört yıllık sözleşme imzaladı.

İngiliz ekibinin kasasından transfer için 29 milyon avro çıktığı basına yansıdı.

Futbola Celta Vigo altyapısında başlayan Rodrigo, Valencia'nın yanı sıra Benfica ve Bolton Wanderers takımlarında forma giydi.

Valencia'da 2014 yılından bu yana çıktığı 220 maçta 59 gol atan İspanyol forvet, milli takımda 22 karşılaşmada 8 kez ağları sarstı.

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