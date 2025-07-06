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Spor

Rodrigo Becao için 5 talip

Fenerbahçe'nin Brezilyalı stoperi Rodrigo Becao için Udinese, Atalanta, Nantes, Bahia ve Internacional'in girişimde bulunmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Haber Merkezi6 Temmuz 2025 Pazar 20:19 - Güncelleme:
Rodrigo Becao için 5 talip
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Fenerbahçe'nin 2 sezon önce Udinese'den 8.3 milyon euroya transfer ettiği Rodrigo Becao, sarı lacivertlilerde üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemedi.

Brezilyalı stoper 361 gün sahalardan uzak kalırken, 62 maç kaçırdı. İspanyol basınına göre tecrübeli stoper için 5 takım devreye girdi. Marca'nın haberine göre Udinese, Atalanta, Nantes, Bahia ve Internacional 29 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeyi düşünüyor.

Fenerbahçe'de 3 sezon daha sözleşmesi bulunan Becao, 37 maça çıkarken 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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