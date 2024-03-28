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Spor

Rodrigo Becao, İsmail Kartal'dan formasını istedi

Fenerbahçe'de sakatlığını tamamen atlatan Rodrigo Becao ilk 11 için teknik direktör İsmail Kartal'dan formasını istedi.

Sabah28 Mart 2024 Perşembe 10:46 - Güncelleme:
Rodrigo Becao, İsmail Kartal'dan formasını istedi
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Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

Uzun süren sakatlığını anlatan ve Atakaş Hatayspor maçıyla birlikte sahalara dönen Rodrigo Becao, bu karşılaşmada yaşadığı ağrılar nedeniyle son iki karşılaşmada forma giyememişti.

HOCASIYLA GÖRÜŞTÜ

Milli arada ağrıları tamamen geçen Brezilyalı stoper, yeniden takımla çalışmalara başladı ve 3 Nisan'daki Adana Demirspor maçı için İsmail Kartal'dan forma istedi.

BU SEZON NE YAPTI?

Rodrigo Becao, bu sezon 14 resmi maçta forma giydi. Bu müsabakalarda 1 gol kaydetti.

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