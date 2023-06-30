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Spor

Rodrigo Becao transferinde Fenerbahçe'ye zorlu rakip

İsimi uzun süredir Fenerbahçe ile anılan Udineseli stoper Rodrigo Becao'ya Atalanta da talip oldu.

30 Haziran 2023 Cuma 16:29 - Güncelleme:
Rodrigo Becao transferinde Fenerbahçe'ye zorlu rakip
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La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Merih Demiral'ın gönderilmesi yönünde bir rapor sunan Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, yerine Becao'nun transfer edilmesini istedi. Atalanta'nın bu transferi 8-10 milyon euro aralığında bir bonservis bedeliyle bitirmeyi hedeflediği de vurgulandı.

Becao ile ilgilenen diğer kulüplerin Fenerbahçe ve Torino'nun olduğu; Fenerbahçe'nin 7 milyon euro'luk teklifle şu ana kadarki en yüksek rakamı sunduğu da belirtildi.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Becao geçtiğimiz sezon İtalya Serie A'da 28 karşılaşmada görev aldı. Bu müsabakalarda 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

1.91 boyundaki savunmacı, agresif futboluyla dikkat çekiyor. Rodrigo Becao'nun Udinese'deki sözleşmesi 2024 yılında sona erecek. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

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