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  • Rodrigo Becao'dan Mourinho itirafı! ''Onun için söylenenler doğru değil''
Spor

Rodrigo Becao'dan Mourinho itirafı! ''Onun için söylenenler doğru değil''

Fenerbahçe'nin başarılı savunmacısı Rodrigo Becao, İtalyan basınına samimi açıklamalarda bulundu. Zorlu Twente deplasmanından önemli bir puanı aldıklarını söyleyen Brezilyalı oyuncu, Portekizli çalıştırıcı Jose Mouriho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı ve 'Jose'nin sadece savunma ile ilgilendiğini söyleyenlere katılmıyorum, o oyuna ve topa sahip olmaya odaklanıyor' dedi. İşte detaylar....

5 Ekim 2024 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
Rodrigo Becao'dan Mourinho itirafı! ''Onun için söylenenler doğru değil''
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Fenerbahçe'nin Brezilyalı savunma oyuncusu Rodrigo Becao, İtalya'dan Gianluca Di Marzio'ya Twente ile 1-1 berabere biten maç sonrası demeç verdi.

"YENEMİYORSAN YENİLME"

"Evet, zor bir maçta deplasmanda alınan iyi bir puan. Hollanda'ya gelirken zor bir sahada güçlü bir takıma karşı oynayacağımızı biliyordu. Kazanmak istiyorduk ama bazen kazanamadığınız zaman önemli olan kaybetmemektir. Bu puanı evimize götürüyoruz ve bu iyi bir şey."

"MOURINHO SADECE SAVUNMAYLA İLGİLENMİYOR"

"Mourinho oyun kuruyor, oynamak istiyor ve tabii ki iyi savunma yapmaya çalışıyoruz. Önemli olan gol yememek, o zaman ileride gol atarız. Maalesef, Twente maçında gol yedik ama sonrasında eşitliği sağladık çünkü bence iyi iş çıkardık. Jose'nin sadece savunma ile ilgilendiğini söyleyenlere katılmıyorum, o oyuna ve topa sahip olmaya odaklanıyor. Bizden istediği ve bizim de sahada yapmaya çalıştığımız şey bu."

"İTALYA'YA BİR GÜN GERİ DÖNMEK İSTERİM"

"İtalya bana çok şey öğretti, sizden çok şey öğrendim. Serie A'da çok savunma yaparsınız, çok güçlü bir savunma ekolüdür. Bugün olduğum savunma oyuncusu için sadece İtalya'ya teşekkür edebilirim. Sizden gerçekten çok şey öğrendim. 'Harika zaman geçirdiğim ve pek çok arkadaşımı bıraktığım İtalya'ya bir gün dönmeyi çok isterim. İnsanları ve İtalyan halkını özlüyorum. Bakalım bir gün dönecek miyim, dönmeyecek miyim?"

"UDINESE UMARIM YUKARIDA BİTİRİR"

"Udinese'yi elimden geldiğince takip etmeye çalışıyorum. İyi başladıklarını gördüm ama böyle devam edip edemeyeceklerini göreceğiz! Lig uzun ve pes edemezler. 'Tamam olduğunuzu' hissetmek kesinlikle yapmamanız gereken bir şey. Ve eminim ki yapmayacaklar. Udinese'ye başarılar diliyorum ve umarım sıralamada yukarıda kalırlar."

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