Rodrigo De Paul, Inter Miami yolunda! Messi ile yeniden buluşuyor

Arjantin Milli Takımı'nın orta saha motoru Rodrigo De Paul, Lionel Messi ile yeniden aynı formayı giymeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki oyuncu, kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanırken Inter Miami ile anlaşma sağladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, De Paul, MLS ekibine gitmeyi kabul etti ve kulüpler arasında pazarlıklar sürüyor. Atlético Madrid ile 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan De Paul için İspanyol kulübü henüz 15 milyon avroluk serbest kalma bedelini kabul etmedi. Ancak Inter Miami, transferi tamamlamak için yüklü bir teklif sunmaya hazır.

De Paul, Atlético Madrid formasıyla 187 maça çıkıp 14 gol kaydetmişti. Öncesinde Udinese ve Valencia tecrübeleriyle Avrupa'da kendini kanıtladı.