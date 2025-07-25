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Spor

Rodrigo De Paul, Inter Miami'ye transfer oluyor

Lionel Messi'nin formasını giydiği Inter Miami, Atletico Madrid'in yıldız ismi Rodrigo De Paul'u kadrosuna katıyor.

Haber Merkezi25 Temmuz 2025 Cuma 20:50 - Güncelleme:
Rodrigo De Paul, Inter Miami'ye transfer oluyor
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Atletico Madrid forması giyen Rodrigo de Paul, Lionel Messi'nin takımı Inter Miami'ye transfer olmaya hazırlanıyor.

15 MİLYON EURO'YA TRANSFER

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Inter Miami, Arjantinli orta saha oyuncusunun transferi için Atletico Madrid ile anlaşmaya vardı. Inter Miami, bu transfer için İspanyol ekibine 15 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Inter Miami, Rodrigo de Paul ile de dört yıllık sözleşme imzalayacak.

31 yaşındaki futbolcu, kısa süre içerisinde Inter Miami için sağlık kontrolünden geçecek ve resmi imzayı atacak.

SEZON PERFORMANSI

Atletico Madrid forması altında geçen sezon 53 maçta süre bulan deneyimli orta saha oyuncusu, 3 gol attı ve 10 asist yaptı.

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