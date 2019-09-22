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Rodrigues derbide yok

CUMARTESİ akşamı Galatasaray ile sezonun ilk derbisinde karşılaşacak olan Fenerbahçe’ye kötü haber.

  • Star Spor
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Ankaragücü karşılaşmasının ilk devresinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Rodrigues’in eski takımına karşı forma giyemeyeceği açıklandı. Yeşil Burun adalı oyuncunun dün yapılan kontrollerinde ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Tedavisine hemen başlanan oyuncunun gelecek haftaya yetişmesi bekleniyor. Rodrigues sosyal medyadan, “Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. En kısa zamanda dönmek için her şeyimle çabalayacağım” mesajını paylaştı.

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