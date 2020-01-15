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Spor

Rodriguez'den PSV ile anlaşan Milan'a rest: Fenerbahçe'yi istiyorum

Dün akşam transferi için PSV ile masaya oturan Milan yönetimine Ricardo Rodriguez'den Fenerbahçe resti geldi.

15.01.2020  14:43 - Güncelleme: 15.01.2020  14:43

TM Dijital Haber Merkezi

Fenerbahçe’nin yakından ilgilendiği, hatta Napoli’ye resmi teklifte bulunduğu Ricardo Rodriguez’in dün akşam PSV ile masaya oturması sarı lacivertli camiayı üzmüştü.

"FENERBAHÇE'Yİ İSTİYORUM"

Milan’la görüşmelere noktayı koymaya hazırlanan PSV’nin Serie A deviyle her konuda anlaşmaya vardığı belirtilirken, yapılan anlaşmaya göre Hollanda ekibi, yaz ayı transfer döneminde stoper Denzel Dumfries'i Milan'a verecekti ancak Ricardo Rodriguez’in ‘Fenerbahçe’yi istiyorum’ tavrı transferin yarıda kalmasına neden olduğu ifade edildi. İtalya’dan ayrılmayı kafasına koyduğu ilk günden beri sarı lacivertli kulübün yöneticileriyle görüşen ve prensipte anlaşmaya varan İsviçreli yıldızın PSV’yi reddettiği kaydedilirken, 27 yaşındaki sol bekin Sportif Direktör Boban’a ‘Hollanda’ya değil Türkiye’ye gitmeyi tercih ediyorum’ dediği öğrenildi.

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