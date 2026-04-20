Rodri'nin kasık sakatlığı Manchester City'de alarm zillerini çaldırdı

Manchester City, yıldız orta saha oyuncusu Rodri'nin sağlık durumuyla ilgili endişeli bir bekleyişin içine girdi. Rodri, Pazar günü Arsenal'e karşı alınan 2-1'lik kritik Premier Lig galibiyetinde kasık sakatlığı nedeniyle sahadan çıkmak zorunda kalmıştı. Teknik direktör Pep Guardiola, kulübün tıbbi test sonuçlarını beklediğini doğruladı; bu durum, şampiyonluk yarışındaki dengeleri kökünden değiştiren bu büyük galibiyetin üzerine bir gölge düşürdü.

RODRİ'NİN FİZİKSEL DURUMU KONUSUNDA ENDİŞE

City, lig lideriyle yaşanan yoğun ve zorlu fiziksel ve zihinsel mücadelenin ardından Rodri'nin sağlık durumu konusunda endişeli. Gunners'a karşı elde edilen bu büyük galibiyetin tek olumsuz yanı, orta saha oyuncusunun Pazar günkü maçın sonlarına doğru sahadan çıkmak zorunda kalmasıydı. Bu aksilik, tekrarlayan hamstring ve diz sorunları nedeniyle bu sezon şimdiden 11 lig maçını kaçıran İspanyol milli oyuncunun hayal kırıklığı dolu sezonuna bir yenisini daha ekledi. Sakatlıklarla dolu bir sezon geçirmesine rağmen, tüm turnuvalarda toplam 31 maça çıkmayı başardı.

GUARDİOLA SAKATLIKLARLA İLGİLİ SON DURUMU AÇIKLADI

Maçın ardından basına açıklamalarda bulunan Guardiola, sorunun ciddiyeti konusunda emin olmadığını itiraf etti. Durumla ilgili son bilgileri paylaşan İspanyol teknik adam, ilk teşhisi açıkladı ancak daha ayrıntılı tıbbi değerlendirmeye ihtiyaç olduğunu vurguladı. Guardiola şöyle konuştu: "Rodri'nin ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını bilmiyorum. Sanırım doktor kasık bölgesinden bahsetti ama göreceğiz. Bu akşam ya da yarın bir test yaptıracağız."