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Spor

Rodrygo attı, Real Madrid kazandı!

Real Madrid, La Liga'nın 30. haftasında konuk ettiği Athletic Bilbao'yu Rodygo'nun attığı gollerle 2+-0 mağlup etti.

31 Mart 2024 Pazar 23:56 - Güncelleme:
Rodrygo attı, Real Madrid kazandı!
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La Liga 30. hafta maçında Real Madrid ile Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi. Real Madrid, sahasında oynadığı karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 8 ve 73. dakikada Rodrygo kaydetti.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, karşılaşmada süre almadı.

Bu sonuçla birlikte puanını 75'e çıkaran Real Madrid liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise 56 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Real Madrid, Mallorca deplasmanına gidecek. Athletic Bilbao, sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

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