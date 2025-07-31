Rodrygo geleceği hakkında kararını verdi!

Real Madrid'in formasını giyen Rodrygo, geleceğine yönelik kararını netleştirdi.

Tottenham Hotspur'un, Real Madrid yıldızı Rodrygo'yu bu yaz kalıcı olarak kadrosuna katmak için teklif sunduğu daha önce bildirilmişti. Ancak FootMercato, Brezilyalı yıldızın Thomas Frank'ın kadrosuna katılmak istemediğini bildirdi. Lilywhites'ın ısrarlarına rağmen, iki taraf arasında şu anda herhangi bir görüşme bulunmuyor.

Rodrygo'nun Real Madrid'deki geleceği, özellikle Kylian Mbappe'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki turnuva için yeterli kondisyona sahip olmamasına rağmen Kulüpler Dünya Kupası sırasında yedek kulübesinde kalmasının ardından belirsizliğini koruyor. Yine de Brezilyalı yıldızın Santiago Bernabeu'da kalmaya veya Tottenham'dan 'daha büyük' elit bir takıma transfer olmaya karar verdiği belirtildi.

24 yaşındaki oyuncunun Real Madrid ile 2028 yazına kadar sürecek uzun vadeli bir sözleşmesi bulunuyor. Kulüpte 270 maça çıkan oyuncu, 68 gol ve 51 asistlik katkı sağladı. Kalitesi ve yaşı göz önüne alındığında, herhangi bir ayrılığın ağır bir bedeli olacak, çünkü Los Blancos, Rodrygo ile değerinden daha düşük bir bedel karşılığında yollarını ayırmaya yanaşmıyor.

Rodrygo'nun Lilywhites'a transfer konusunda kararlı duruşunun ardından Tottenham'ın dikkatini başka yöne çevirmesi muhtemel. Liverpool, Brezilyalı oyuncuyla ilgileniyor, ancak henüz resmi bir hamle yapmadı. Şimdilik, üst düzey bir kulüp cazip bir teklif sunmadığı sürece Rodrygo'nun takımda kalması bekleniyor.

Brezilyalı futbolcunun mevcut piyasa değeri 90 milyon euro olarak dikkat çekiyor.